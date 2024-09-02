В Челябинской области задержали мужчину за серию краж из автомобилей

Злоумышленник разбивал стекла и похищал вещи

В Еткульском районе оперативники уголовного розыска при силовой поддержке Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из автомобилей. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сообщение поступило от владельцев, припарковавших свои автомобили возле мебельной фабрики. Они обнаружили свои машины с разбитыми окнами, а из салона пропали вещи.

«Подозреваемого задержали в короткие сроки, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения», — прокомментировали в региональном полицейском главке.