В Челябинской области задержали мужчину, ударившего ножом супругу

Пострадавшая в больнице

В Красноармейском районе полицейским поступило сообщение из одной из больниц о пациентке с ножевыми ранениями. Проведя расследование, правоохранители задержали подозреваемого в покушении на жизнь женщины, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выяснили, что накануне 39-летняя пострадавшая вместе с мужем и друзьями находилась дома и распивала спиртные напитки. Потом супруги отправились спать. В какой-то момент подозреваемый проснулся и обнаружил, что жены дома нет. Он заподозрил ее в измене с другом и направился к нему домой. Во дворе его дома он заметил свою жену. Разъяренный мужчина перелез через забор, ранил супругу ножом в живот и грудь и ушел домой.

В его отношении возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть 2 статьи 111 УК РФ). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверка продолжается.