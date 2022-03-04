В Челябинской области задержали мужчину с полукилограммовым свертком наркотиков

Еще двоих закладчиков отправили под стражу по делу о попытке сбыта веществ

Рядом с поселком Тимирязевским в Чебаркульском районе полицейские задержали 25-летнего мужчину со свертком массой 496 граммов, в котором оказались синтетические наркотики. Об этом сегодня, 4 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Также полицейские задержали двоих 28-летних мужчин в Саткинском районе при попытке сбыта более 40 граммов наркотиков.

«В органах внутренних дел по обстоятельствам участия в незаконном обороте наркотиков возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 и частью 3 статьи 30, пунктами „а“ и „б“ части 3 статьи 228 УК РФ. Максимальная санкция данных частей статей — пожизненное лишение свободы и лишение свободы на срок до 15 лет соответственно», — сообщили в региональном полицейском главке.

25-летний мужчина водворен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Двоих жителей Саткинского района отправили в СИЗО.