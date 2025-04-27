В Челябинской области задержали мужчину с крупной партией контрафактных сигарет

Нелегальный товар он продавал прямо на центральной улице

В Карталах полицейские задержали ранее судимого 52-летнего мужчину, который прямо на центральной улице продавал немаркированный табак, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

У местного жителя изъяли более 1100 пачек сигарет, на которых не было специальных акцизных марок, на сумму свыше 150 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дело о хранении в целях сбыта и продаже немаркированных табачных изделий в крупном размере (часть 5 статьи 171.1 УК РФ). Наказание по этой части статьи — либо крупный штраф, либо лишение свободы на срок до трех лет, также со штрафом.