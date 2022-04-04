В Еткульском районе полицейские задержали 35-летнего местного жителя с мешком марихуаны массой 2,5 килограмма. Об этом сегодня, 4 апреля, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
Мужчина объяснил, что собрал дикорастущую коноплю летом прошлого года для личного потребления.
«По данному факту в ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств)», — рассказали в региональном полицейском главке.
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
Как ранее сообщал наш сайт, в Челябинске задержали 45-летнего мужчину, который выращивал в квартире 26 кустов конопли.