В Челябинской области задержали мужчину по подозрению в растлении детей

По предварительным данным, преступления совершались в течение года

В Кыштыме задержали 30-летнего мужчину по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении шестилетнего и девятилетнего детей. Сообщение о возбуждении уголовного дела Первому областному информагентству подтвердили в СУ СКР по Челябинской области.

«Устанавливаются все обстоятельства происшествия», — прокомментировали в ведомстве.

Дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).