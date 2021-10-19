В Челябинской области задержали мужчину по подозрению в незаконной вырубке деревьев

По версии следствия, южноуралец делал заготовки дров для продажи

В Увельском районе правоохранители задержали 24-летнего мужчину по подозрению в незаконной вырубке деревьев. Об этом сегодня, 19 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

По данным следствия, задержанный имел право на вырубку определенного количества деревьев, однако он превысил лимит и нанес ущерб на сумму более 320 тысяч рублей. Срубленные насаждения подозреваемый увозил домой, распиливал и продавал на дрова.

«По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная рубка лесных насаждений)», — рассказали в региональном полицейском главке.

Как ранее сообщал наш сайт, прокурор Нязепетровского района направил в суд уголовное дело в отношении двух предпринимателей. Их обвиняют в незаконной вырубке 237 сосен.