В Челябинской области задержали мужчину, ограбившего в подъезде женщину

Рецидивист отобрал у потерпевшей деньги, украшения и документы

В Миассе Челябинской области полицейские задержали мужчину, который напал в подъезде на женщину и ограбил ее. Ущерб потерпевшая оценила в 225 тысяч рублей, сообщили 27 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

43-летняя потерпевшая рассказала правоохранителям, что вечером она зашла в подъезд дома на улице Севастопольской и на нее напал мужчина. Угрожая расправой, он отобрал у нее сумку, в которой лежали 200 тысяч рублей, паспорт и золотое кольцо, а затем скрылся с места происшествия.

Прибывшие полицейские подробно расспросили женщину о случившемся, провели поквартирный обход и составили примерный портрет злоумышленника. Вскоре правоохранители установили адрес местонахождения подозреваемого и задержали его. Им оказался 25-летний неоднократно судимый местный житель. Похищенные деньги он успел потратить на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой»). Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.