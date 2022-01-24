В Челябинской области задержали мужчину, находившегося в международном розыске

Подозреваемый совершил преступление зимой 2021 года и скрылся

В Троицке Челябинской области полицейские задержали иностранца, который почти год находился в международном розыске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

35-летний иностранец совершил преступление на территории соседней республики и скрылся. Мужчину объявили в международный розыск и искали с февраля прошлого года на территории России и двух стран ближнего зарубежья. В результате подозреваемого нашли в Дробышевском сельском поселении в Троицком районе.

«В настоящее время в отношении него инициированы экстрадиционные мероприятия, мужчина находится в изоляторе временного содержания в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»,— уточнили в ведомстве.

В задержании принимали участие сотрудники полиции, УФСБ России по Челябинской области и ОМОН управления Росгвардии.