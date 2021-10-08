В Челябинской области задержали мужчин за попытку сбыта 6 кг синтетических наркотиков

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли незаконный сбыт 6 килограммов синтетических наркотиков. Задержаны двое жителей Свердловской области. Об этом сегодня, 8 октября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемые были задержаны в Каслинском районе, у них изъяли свыше 6 килограммов синтетических наркотиков.

«В отношении жителей Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ („Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере“)», — сообщили в региональном УФСБ. Обвиняемые заключены под стражу.

Как ранее писал наш сайт, в Челябинске двоих мужчин отправили в колонию строгого режима за попытку сбыта наркотиков.

Челябинская полиция возбудила уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Республики Марий Эл. Мужчина был задержан с 99 свертками экстази.

В июле Челябинский областной суд вынес приговор иностранному гражданину за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.



В Челябинской области возбудили уголовное дело после обнаружения нарколаборатории.