В Челябинской области задержали курьеров мошенников за обман пенсионерки на 1,2 млн рублей

Подозреваемые отправили деньги «работодателям»

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинской области жертвой стала 64-летняя женщина. Сначала ей позвонили якобы представители энергоснабжающей компании и сообщили о необходимости замены счетчиков. Для подтверждения заявки пожилую женщину попросили назвать СМС-код для входа в личный кабинет на «Госуслугах», что она и сделала, сообщили в ГУ МВД по региону.

После этого потерпевшей позвонили еще раз и сообщили о взломе аккаунта. Аферисты убедили женщину снять сбережения с карт и передать курьерам. Пенсионерка обналичила 1,2 миллиона рублей и передала девушке-курьеру. Подозреваемая отдала деньги подельнику, который позже перевел их «работодателям».

21-летнюю девушку и 22-летнего парня задержали. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.

