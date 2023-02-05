В Челябинской области задержали курьера, обманувшего пенсионерку на 200 тысяч рублей

Парню грозит до пяти лет тюрьмы

В Озерске полицейские задержали курьера мошеннической схемы «Родственник попал в ДТП», который забрал у местной жительницы 200 тысяч рублей. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицию с заявлением обратилась 70-летняя местная жительница, которая рассказала, что ей позвонила женщина, голос которой показался ей знакомым, и попросила передать 200 тысяч рублей на лечение человеку, которого она травмировала в результате ДТП. Взволнованная пенсионерка продиктовала своей адрес якобы курьеру и передала ему деньги. Только после этого потерпевшая поняла, что ее обманули, и сообщила о случившемся правоохранителям.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 21-летний местный житель. Он успел перевести деньги своему «работодателю», оставив часть себе.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Молодому человеку избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее 22-летнего курьера мошеннической схемы задержали в Миассе. Полицейские выяснили, что молодой человек причастен к нескольким преступным эпизодам. Сейчас он находится в СИЗО.