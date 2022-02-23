В Челябинской области задержали хулигана, который сообщил о ложном минировании школы

Инцидент произошел в Озерске

В городе Озерске задержали хулигана, который сообщил о минировании детской музыкальной школы. Звонок поступил 22 февраля в 11:50. Неизвестный сообщил о существующей угрозе, и сотрудники полиции выехали на место.



Звонок удалось отследить и установить личность звонившего. Им оказался мужчина 1958 года рождения. Звонивший находился в состоянии алкогольном опьянения. Он не смог объяснить причины своего поступка.

За совершенное мужчина привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и помещен в камеру временного содержания. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.