В Челябинской области задержали хакера, взломавшего интернет-кабинеты физлиц и госучреждений

Полученные сведения подозреваемый распространял в телеграм-канале

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали жителя региона по подозрению во взломе личных кабинетов от интернет-сервисов, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе ведомства.

Подозреваемый использовал программное обеспечение для уничтожения, блокирования и копирования компьютерной информации, взламывал кабинеты госучреждений и банковских систем.

«Возбуждены два уголовных дела: о неправомерном доступе к компьютерной информации (часть 1 статьи 272 УК РФ) и создании вредоносных компьютерных программ (часть 2 статьи 273 УК РФ)», — сообщили в региональном УФСБ.