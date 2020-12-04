В Челябинской области задержали грузовик с партией снюса

В авто находилось 120 тысяч порций табачной смеси.

В Челябинской области пограничники остановили грузовик, в котором находилось шесть тысяч коробок со снюсом. Всего в авто обнаружили 120 тысяч порций смеси.

«Груз направлялся на один из расположенных в Екатеринбурге складов, после чего планировалось его распределение для отправки в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Грозный, Сочи, Казань, Уфу, Новосибирск, Иркутск и ряд других городов», — сообщили в пресс-службе пограничного УФСБ по Челябинской области.

Груз изъяли и передали сотрудникам полиции. Далее его отправят на экспертизу.