В Челябинской области задержали группировку с арсеналом оружия

Возбуждены уголовные дела

Оперативники регионального полицейского главка совместно с сотрудниками УФСБ и Росгвардии задержали пятерых участников преступной группировки с незаконным арсеналом оружия, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Склад оружия сотрудники УФСБ обнаружили под Кыштымом в начале осени. В арсенале находились пистолет, обрез ружья, гранаты, запалы для ручных гранат, мины и патроны различного калибра.

«В отношении мужчин в возрасте от 28 до 36 лет возбуждены уголовные дела по статьям 222 УК РФ и 222.1 УК РФ („Незаконные приобретение и хранение оружия“). Устанавливается степень причастности к преступлению каждого участника», — прокомментировали в региональном ГУ МВД.