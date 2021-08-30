В Челябинской области задержали грабителя, который скрывался от следствия 23 года

В 90-е мужчина состоял в банде, которая совершала грабежи и разбойные нападения

В Челябинской области окончено уголовное дело о разбое (ч. 2 ст. 162 УК РФ), возбужденное в отношении 51-летнего мужчины, который скрывался от следствия 23 года. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Согласно материалам дела, с 1995 по 1997 год уроженец Челябинской области вместе с пятью соучастниками совершали кражи, грабежи и разбойные нападения на жителей Южного Урала и Башкортостана. Общий ущерб от деятельности банды по состоянию на 1998 год составил около 130 миллионов рублей. Всех фигурантов по делу задержали, суд приговорил их к различным срокам лишения свободы. Один из участников банды скрылся, его объявили в федеральный розыск.

«Все это время мужчина вел тихий образ жизни, специально не оформляя никаких документов на себя, не регистрируясь по месту проживания. Трудоустроен скрывавшийся также не был, зарабатывая на жизнь различными, в том числе случайными, подработками. В ходе оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был задержан в г. Зеленодольск Республики Татарстан», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Задержанный заключен под стражу. Уголовное дело рассмотрит Челябинский областной суд.