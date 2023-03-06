В Челябинской области задержали фуру с 17 тоннами насвая

Содержимое оценивается в 25,5 миллиона рублей

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На Челябинской таможне пресекли незаконный ввоз 17 тонн насвая. Фуру остановили для досмотра в пункте пропуска Бугристое. Об этом сегодня, 6 марта, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Содержимое было упаковано в 500 мешков. Согласно документам, машина выехала из Кыргызстана в Челябинск и перевозила древесную смолу и табачное сырье. Как объяснил получатель, он заказал удобрения для садовых растений.

«Проведенная экспертиза показала, что по мешкам расфасован некурительный табак насвай, который на „черном“ рынке может оцениваться в 25,5 млн рублей. Поскольку перевозимый товар не соответствовал заявленному, партия насвая вывезена из России», — сообщили в пресс-службе таможни.

Оптовая и розничная торговля насваем в РФ запрещена.