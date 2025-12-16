В Челябинской области задержали двух подростков, работавших на телефонных мошенников

Это уроженцы Новосибирска, им всего 17 и 18 лет

В Челябинской области задержали жителей Новосибирска, которые обеспечивали связь для телефонных мошенников. Парней наняли неизвестные организаторы для обслуживания специального оборудования, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Сами заказчики находятся за пределами России. Они предложили подросткам подработку и дистанционно передали им оборудование для создания узла связи (сим-бокс на 32 слота), партии из ста сим-карт и деньги на аренду жилья. Молодые люди сняли квартиру в поселке Красное Поле, где установили аппаратуру.

Оперативники изъяли все оборудование. Они выяснили, что один из номеров уже использовался для хищения денег у жительницы региона. Обоим задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, на них возбудили уголовное дело.

Напомним, в Челябинской области арестован курьер ОПГ мошенников, похищавшей деньги у пенсионеров. Девятнадцатилетний краснодарец специально приехал на Южный Урал для «подработки».