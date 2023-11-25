В Челябинской области задержали двух наркокурьеров из Узбекистана

Мужчины находились на территории России нелегально

В Кыштыме Челябинской области полицейские задержали двух уроженцев республики Узбекистан, подозреваемых в распространении наркотиков. В общей сложности у мужчин изъяли около 10 граммов героина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Уроженцев Узбекистана 25 и 22 лет правоохранители задержали на одной из улиц Кыштыма. При себе у них оказалось четыре свертка с наркотиком, еще 11 свертков полицейские изъяли из тайников. По месту жительства мужчин стражи порядка изъяли упаковочный материал и часы.

«Установлено, что задержанные, не имея легального места работы на территории нашей страны, в целях личного обогащения согласились на преступную работу наркокурьеров интернет-магазина»,— уточнили в ведомстве.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело о незаконном сбыте или пересылке наркотиков. Им грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере до 500 тысяч рублей.