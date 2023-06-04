В Челябинской области задержали двух браконьеров за ловлю рыбы сетями

Ущерб составил почти 35 тысяч рублей

В Усть-Катаве Челябинской области задержали двух южноуральцев за незаконную ловлю рыбы во время нереста. В отношении мужчин возбудили уголовное дело, сообщили 4 июня в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

У жителей Златоуста и Трехгорного полицейские обнаружили не только приспособления для ловли рыбы и надувную лодку, но около 60 особей рыбы. Причиненный ущерб составил почти 35 тысяч рублей.

«В отношении нарушителей 47 и 42 лет дознавателями ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами „б“ и „в“ частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов“). Мера пресечения избирается»,— уточнили в ведомстве.

В полиции напомнили, что запрет на ловлю рыбы вводится ежегодно с целью сохранения популяции. Нарушение запрета расценивается как браконьерство.