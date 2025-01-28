В Челябинской области задержали директора МУПа, подозреваемого в получении взятки

Возбуждено уголовное дело

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В Троицке задержали 42-летнего депутата Совета депутатов и директора МУПа, который получил крупную взятку от индивидуального предпринимателя за заключение договоров аренды нежилого помещения на условиях, выгодных для взяткодателя. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Установлено, что в период с 2020 по 2024 годы директор предприятия «Троицкий банно-прачечный комбинат» получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 160 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере за совершение незаконных действий (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — лишение свободы на срок до 12 лет и крупный штраф.

«В настоящее время следователями СК России проведены обыски по месту жительства и месту работы подозреваемого, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечении. Выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности фигуранта»,— уточнили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Преступление выявлено и пресечено оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области при содействии сотрудников УФСБ региона.