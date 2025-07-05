В Челябинской области задержали четырех подозреваемых в угоне авто

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела



В Красноармейском районе полицейские задержали четырех молодых людей в возрасте от 23 до 25 лет, подозреваемых в угоне автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Рано утром в полицию обратился 35-летний житель деревни Теренкуль. Он сообщил об исчезновении его «Оки», припаркованной на улице Мира. Оперативники, работая по заявлению, обнаружили угнанный автомобиль брошенным в лесу в трех километрах от трассы Бродокалмак — Алабуга. Благодаря уликам, найденным в машине, и показаниям свидетелей, полиция быстро вышла на след подозреваемых и задержала их.

Задержанными оказались четверо безработных жителей Красноармейского района. По их словам, они приехали навестить своего знакомого, но он не открыл дверь. Тогда они отправились кататься на припаркованной у дома «Оке». Во время поездки водитель не справился с управлением, и машина оказалась в кювете. Вытащить автомобиль самостоятельно парням не удалось.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.