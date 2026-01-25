В Челябинской области задержали четверых пьяных водителей за сутки

Ранее их привлекали к ответственности за нетрезвую езду

Четверых пьяных водителей-рецидивистов задержали сотрудники Госавтоинспекции в четырех городах Челябинской области. В результате все они лишились автомобилей, а двое уже стали фигурантами уголовных дел, сообщили в областной ГАИ.

В Магнитогорске инспекторы задержали 58-летнего нетрезвого мужчину, который находился за рулем автомобиля Hyundai Creta. При проверке выяснилось, что ранее он привлекался к административной ответственности за пьяную езду.

За аналогичные нарушения сотрудники ГАИ задержали 47-летнюю автомобилистку в Миассе и 40-летнего владельца УАЗ в Верхнем Уфалее. А в Кусинском округе инспекторы выявили 30-летнего рецидивиста, который уже был судим за управление авто в нетрезвом виде.

«Все автомобили изъяты и помещены на специализированную парковку. Автомобиль магнитогорца в ближайшее время будет подвергнут аресту»,— уточнили в ведомстве.

В отношении жителей Магнитогорска и Кусинского округа возбудили уголовные дела. Решается вопрос о привлечении к ответственности остальных нарушителей.