В Челябинской области задержали черного лесоруба

Молодой мужчина нарубил кленов и ильм на 30 тысяч рублей

Под Ашой участковый полиции обнаружил незаконную рубку леса. Делянка была в шести километрах от Точильнинского поселения. Черного лесоруба нашли, и теперь ему грозит срок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«При дальнейшей работе полицейскими установлено, что ранее несудимый местный житель 1990 года рождения совершил незаконную рубку деревьев породы ильм и клён, общим объемом 1,337 куб. метров. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей»,

— говорят в ведомстве.

Следственный отдел ОМВД России по Ашинскому району возбудил уголовное дело по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Молодому мужчине грозит крупный штраф и даже колония. Пока с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Зачем мужчина рубил деревья, не сообщается.