«При дальнейшей работе полицейскими установлено, что ранее несудимый местный житель 1990 года рождения совершил незаконную рубку деревьев породы ильм и клён, общим объемом 1,337 куб. метров. Сумма ущерба составила более 30 тысяч рублей», — говорят в ведомстве.
Следственный отдел ОМВД России по Ашинскому району возбудил уголовное дело по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». Молодому мужчине грозит крупный штраф и даже колония. Пока с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Зачем мужчина рубил деревья, не сообщается.