В Челябинской области задержали браконьеров, подозреваемых в отстреле двух косуль

Мужчины пытались скрыться от полицейских

В Аргаяшском районе трое браконьеров с тушами двух косуль в машине попытались скрыться от полицейских. Они даже избавились от добычи, чтобы не попасть под подозрение, однако правоохранители все равно вышли на их след, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел в ночное время. Сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль «Тойота» и попытались остановить его, однако водитель иномарки проигнорировал требование и увеличил скорость. Полицейские отправились за ним.

«Вскоре внедорожник свернул на грунтовую дорогу вблизи деревни Калиновки. Инспекторы по пути следования лихача обнаружили в лесном массиве туши двух косуль, припорошенные снегом. По оставленным следам протекторов шин на снегу полицейские выехали к дому злоумышленников, возле которого был припаркован тот самый внедорожник»,— рассказали в ведомстве.

В доме находились трое мужчин в возрасте 56 и 36 лет. Они признались в незаконном отстреле косуль. Кроме того, в помещении правоохранители обнаружили патроны и ружья. Их вместе с машиной изъяли.

Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Кроме того, одного из задержанных привлекли к административной ответственности о незаконном использовании огнестрельного оружия, а водителю иномарки придется ответить за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.