В Челябинской области задержали браконьера, застрелившего двух косуль

40-летнего селянина остановил сотрудник ДПС

В региональном Главке рассказали, как задержали жителя Октябрьского района по подозрению в незаконной охоте. В автомобиле селянина обнаружили карабин, патроны и две туши сибирских косуль. Началась доследственная проверка.

Сотрудник ДПС Госавтоинспекции местного районного отдела ночью проводил рейд по дорожным нарушениям. В ходе проверки он остановил «Тойота».

«В ходе проверки документов и осмотра транспортного средства был обнаружен карабин, патроны к нему и две туши сибирской косули. Местный житель, 1983 года рождения, был доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — рассказали в полиции.

Сумма причиненного ущерба устанавливается. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Идет доследственная проверка.