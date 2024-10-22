В Челябинской области задержали браконьера с незаконным уловом

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности

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Полицейские Чебаркульского района задержали рыбака за попытку кражи рыб из частного водоема, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«При осмотре места происшествия полицейские обнаружили резиновую лодку, 14 сетей, а также 79 линей, щук, судаков, карасей, лещей, окуней и плотву почти на 71 тысячу рублей. Весь незаконный улов рыбак намеревался продать. Мужчина нанял знакомого водителя, который доставил его к водоему, расставил по периметру пруда сети, а затем собрал рыбу в мешок», — рассказали в региональном полицейском главке.

56-летний подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный улов (статья 256 УК РФ). Теперь он стал фигурантом дела о краже (статья 158 УК РФ).