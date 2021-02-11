В Челябинской области задержали банду вымогателей

Обвинение предъявлено пятерым южноуральцам

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На Южном Урале задержана банда вымогателей, у которых найдены полмиллиона рублей, мобильные телефоны, долговые расписки. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сегодня, 11 февраля, уточнили, что в рамках расследования проведено 15 обысков.

По подозрению в преступлении в Челябинске и Троицке были задержаны пять человек в возрасте от 28 до 46 лет.

По данным следствия, обвиняемые причастны к совершению ряда вымогательств у граждан на общую сумму порядка 250 тысяч рублей. В ходе обысков у них обнаружены и изъяты более 500 тысяч рублей, долговые расписки, мобильные телефоны, записные книжки с указанием фамилий и денежных сумм, ножи, копии паспортов.

Всем пятерым задержанным предъявлено обвинение. Четверо из них ранее были неоднократно судимы за корыстные имущественные преступления, в том числе по аналогичным составам.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» части 2 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации. В дальнейшем материалы были переданы в следственную часть ГСУ ГУ МВД области.