В Челябинской области задержали банду, которая вымогала 2 млн у участника СВО

Пятеро соучастников обвиняются также в серии краж и грабежей

В Челябинске и Златоусте задержали пятерых участников преступной группы. Подозреваемые обвиняются в совершении серии тяжких преступлений, включая вымогательство денег у участника специальной военной операции, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу областного главка полиции.

По данным ведомства, группировка действовала с мая по ноябрь 2025 года. В частности, злоумышленники неоднократно вымогали денежные средства у жителя Златоуста — участника СВО, получившего выплату за ранение. Также в отношении него были совершены разбойное нападение, грабеж и кража. Общий ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, группа похитила автомобиль Toyota Camry у другого потерпевшего, угрожая применением насилия.

В ходе 11 обысков по месту жительства и в автотранспорте задержанных изъяты имущество, приобретенное на деньги потерпевшего, автомобиль Kia, 2000 долларов США и газовый пистолет. Все пятеро фигурантов — ранее судимые за кражи и грабежи мужчины в возрасте от 37 до 54 лет — заключены под стражу.

Следственной частью ГСУ полицейского главка возбуждено пять уголовных дел по статьям о вымогательстве, краже, грабеже и разбое. В настоящее время правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных.