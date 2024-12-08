В Челябинской области задержали автомобилиста с 52 неоплаченными штрафами

В его отношении составили ровно столько же протоколов

В Челябинской области инспекторы ГАИ в ходе проверок уплаты штрафов автомобилистами-иностранцами остановили 24-летнего уроженца ближнего зарубежья, который в этом году нарушил ПДД 52 раза и не оплатил ни один штраф, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Владельца «Хендай» остановили на 132 километре трассы Челябинск — Троицк. При проверке документов выяснилось, что в этом году камеры зафиксировали 52 совершенных им нарушения ПДД. Автомобилист игнорировал штрафы.

«Водителя доставили в отдел полиции города Троицка. В его отношении сотрудники Госавтоинспекции составили 52 протокола о неуплате административных штрафов в срок (статья 20.25 КоАП РФ). Материалы направлены в мировой суд»,— рассказали в ведомстве.

Проверки водителей продолжаются и сегодня.