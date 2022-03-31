В Челябинской области задержали адептов украинской неонацистской группировки

У сторонников запрещенной в России организации нашли оружие и боеприпасы

В 23 регионах РФ, в том числе и в Челябинской области, силовики задержали 60 сторонников запрещенной в нашей стране неонацистской группировки «М.К.У.». Об этом сообщили в ФСБ РФ.

Группировка создана 22-летним Егором Красновым под контролем украинских спецслужб.

«По адресам проживания задержанных изъяты гражданское охотничье оружие, боеприпасы, самодельное огнестрельное и холодное оружие, средства связи, переписка с Красновым», — рассказали в ведомстве.

Адептов организации задержали сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета. Группировка собиралась совершать теракты, массовые убийства и экстремистские преступления в России.