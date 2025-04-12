В Челябинской области задержали 80 разыскиваемых преступников-иностранцев за два дня

В регионе завершен первый этап федерального мероприятия «Розыск»

Полицейские Челябинской области совместно с правоохранителями стран СНГ за два дня задержали 80 преступников-иностранцев, которые находились в федеральном розыске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В полицейском главке уточнили, что 21 человек находился в розыске за кражи, по три — за участие в обороте наркотиков и противоправных деяниях в сфере экономики. Еще один совершил грабеж.

«Также полицейскими в рамках оперативно-профилактического мероприятия „Розыск“ найдены 17 без вести пропавших людей и идентифицирована личность двух непознанных трупов»,— уточнили в ведомстве.

Участие в мероприятии приняли более тысячи южноуральских полицейских. Розыск скрывающихся преступников продолжается.