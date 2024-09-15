В Челябинской области задержали 23-летнего парня с 1,5 кг наркотиков

Он работал кладовщиком интернет-магазина и ранее был судим

В Челябинской области в лесном массиве полицейские задержали 23-летнего парня, который собирался сбыть через тайник почти килограмм наркотика. По месту жительства подозреваемого правоохранители обнаружили еще почти полкило синтетики. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Парня задержали в лесном массиве прямо во время покушения на сбыт килограмма мефедрона, расфасованного по сверткам. В квартире, где проживал парень, правоохранители нашли еще более 450 граммов синтетики.

«Задержанный работал кладовщиком одного из противозаконных интернет-магазинов и ранее был судим за хранение запрещенных веществ»,— уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Подозреваемый заключен под стражу. Правоохранители устанавливают других участников преступной цепочки.