В Челябинской области задержали 19 мигрантов-нарушителей за два дня

В ближайшее время их выдворят за пределы страны

В Челябинской области в рамках профилактической операции «Нелегальный мигрант» за два дня выявили 42 преступления и возбудили 24 уголовных дела. Более 270 человек привлечены к административной ответственности, 19 нарушителей в ближайшее время выдворят из страны, сообщили 15 февраля в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сразу несколько нарушений правоохранители выявили в одном из кафе Магнитогорска. Владелец заведения привлек к труду мигранта, который имел разрешение на выполнение иной работы, нарушил запрет на осуществление определенных видов деятельности и подал уведомление о заключении трудового договора не по установленной форме. В отношении юридического лица составили три протокола.

Выявили полицейские множество нарушений и в других местах. Составлены соответствующие протоколы и возбуждены уголовные дела. Проверки будут продолжены.