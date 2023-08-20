В Челябинской области задержали 16-летнего мотоциклиста, устроившего ДТП

В отношении подростка составили два протокола

В Кыштыме Челябинской области полицейские задержали подростка, который врезался на мотоцикле в автомобиль и скрылся с места происшествия. В его отношении составили два протокола, решается вопрос о привлечении к ответственности его родителей, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД по Кыштыму.

ДТП произошло на улице Республики в дневное время. 16-летний подросток, управляя мотоциклом «Ямаха», врезался в следующий впереди автомобиль «Киа». Подросток и его 14-летний пассажир скрылись с места ЧП. Однако полицейские установили и задержали нарушителя.

Подросток признался, что прав у него нет, а мотоцикл он взял без разрешения родителей.

В его отношении составили административные протоколы по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством») и по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»). Также решается вопрос о привлечении родителей подростка к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей.