В Челябинской области за взятки от заключенных осужден экс‑начальник колонии

За деньги Владимир Ульянов разрешал осужденным пользоваться мобильниками

Копейский городской суд вынес приговор в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 15 (Потанино). Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ, Владимир Ульянов признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток.



По данным пресс-службы СУ СКР по Челябинской области, преступления были совершены в 2018—2019 годах. Как установило следствие, в этот период офицер ФСИН получил от четырех заключенных более 100 тысяч рублей за возможность пользоваться телефонами и послабления в режиме содержания. Еще более четверти миллиона начальник ИК-15 взял с других осужденных, позволив им пользоваться мобильными телефонами и беспрепятственно ходить по территории колонии (и то и другое запрещено законом). Эти деньги Владимир Ульянов потратил на покупку неких материальных ценностей (в СК не уточняют, каких именно) для собственного учреждения.

Преступления выявлены оперативниками регионального УФСБ. Приговором суда уже бывшему начальнику колонии назначено 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет и штрафом в 400 тысяч. Кроме того, он не имеет права поступать на госслужбу в течение 2 лет и 8 месяцев.