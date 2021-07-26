В Челябинской области за выходные сотрудники ГИБДД остановили 266 пьяных водителей

34 из них управляли авто в состоянии опьянения повторно

В Челябинской области с 23 по 25 июля к административной ответственности привлечено 232 водителя — они управляли транспортом в состоянии опьянения или отказывались проходить медосвидетельствование. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД региона.

По решению суда нарушителей лишат права управления на срок от 1,5 до 2 лет, а также им придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, 34 автомобилиста поймали пьяными за рулем повторно.

«Они будут привлечены к уголовной ответственности в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области.

Также в выходные к административной ответственности привлечено 197 бесправников, которые находились за рулем. Всего на территории региона зарегистрировано 16 ДТП, в которых погибли 3 человека, 20 получили травмы.