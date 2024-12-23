В Челябинской области за выходные поймали 16 водителей, повторно севших за руль пьяными

Машины у них изъяли

В Челябинской области за два дня сотрудники ГАИ задержали 16 автомобилистов, которые сели за руль в состоянии опьянения не в первый раз. В их отношении возбудили уголовные дела, а машины изъяли, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«Задержанные ранее привлекались к административной или уголовной ответственности за аналогичное нарушение. В территориальных органах внутренних дел дознанием возбуждены уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 264.1 УК РФ. Им грозит до двух и трех лет лишения свободы», — уточнили в ведомстве.

Автомобили у нарушителей изъяли и поместили на спецстоянку. В числе изъятых авто — десять иномарок и шесть отечественных машин.