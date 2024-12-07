В Челябинской области за сутки задержали шестерых водителей, повторно севших за руль пьяными

Они стали фигурантами уголовных дел

В Челябинской области сотрудники ГАИ задержали сразу шестерых нетрезвых водителей, которые, как выяснилось, раньше уже садились за руль в нетрезвом состоянии. Нарушителям грозит до двух лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Челябинске пьяного водителя «Вольво» задержали в час пик на улице Дзержинского. Им оказался 39-летний ранее не судимый и неработающий местный житель. Аналогичного нарушителя поймали в Магнитогорске на улице Дмитрова.

Двух 30-летних и одного 34-летнего водителей, находившихся в состоянии опьянения, инспекторы остановили в Златоусте, Коркино и Копейске. Они также оказались безработными и ранее не судимыми. Единственным судимым оказался 33-летний владелец ВАЗа, которого задержали за езду в нетрезвом виде на 8 километре трассы Фершампенуаз — Северный.

В отношении водителей возбудили уголовные дела об управлении в состоянии опьянения (статья 264.1 УК РФ). Мужчинам грозит лишение свободы на срок до двух лет.