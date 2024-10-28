В Челябинской области за сутки задержали почти 50 человек, находившихся в федеральном розыске

Найдено также более 20 пропавших без вести

Полицейские Челябинской области совместно с коллегами из стран СНГ за один день задержали 49 преступников, находившихся в федеральном розыске, в рамках очередного этапа профилактического мероприятия «Розыск». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанные разыскивались за совершение краж, незаконный оборот наркотиков, причинение тяжких телесных повреждений, экономические и другие преступления.

Также в рамках мероприятия полицейские устанавливали местонахождение пропавших без вести, умерших и погибших. За сутки удалось найти 23 человека, пропавших без вести.