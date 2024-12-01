В Челябинской области за сутки задержали 13 пьяных водителей

За руль нетрезвыми они сели не в первый раз

В Челябинской области инспекторы в ходе надзора за дорожным движением поймали 13 водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. В отношении нарушителей возбудили уголовные дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

В Челябинске правоохранители задержали водителей автомобилей «Киа», «Тойота» и «Джип», в Магнитогорске, Кыштыме, Юрюзани и Кусе — водителей автомобилей «Лада» и ВАЗ. При общении с ними инспекторы заподозрили, что автомобилисты пьяны. Медосвидетельствование подтвердило их подозрения. Позже выяснилось, что ранее нарушители уже привлекались к ответственности за нетрезвую езду.

В отношении водителей возбудили уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Им грозит до двух лет тюрьмы. Автомобили изъяты и помещены на спецстоянку.