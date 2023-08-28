В Челябинской области за сутки выявили 60 нарушений миграционного законодательства

15 иностранцев в ближайшее время выдворят из страны

В Челябинской области продолжаются проверки иностранцев в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Сотрудники полиции совместно с росгвардейцами выявили около 60 нарушений за один день. В их числе — нарушения правил пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории страны, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители также выявили факт предоставления иностранцем поддельного платежного документа при оформлении патента на право осуществления трудовой деятельности. Решается вопрос о возбуждении в его отношении уголовного дела. Кроме того, возбуждено 10 уголовных дел по фактам совершенных преступлений в сфере миграции. Въезд в Россию закрыт 10 иностранцам.

«Судебными органами принято 15 решений об административном выдворении иностранцев-нарушителей, в том числе 14 с помещением в центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Челябинской области. В отношении уроженца бывшей союзной республики отменено решение о приобретении гражданства РФ в связи с предоставлением им заведомо ложных сведений»,— добавили в ведомстве.

Челябинцы, располагающие сведениями о миграционных нарушениях, могут сообщить о них по телефонам: 239-08-51, 239-09-65.