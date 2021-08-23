В Челябинской области за публикацию фото нацистского преступника будут судить 19-летнего парня

Житель поселка Роза разместил изображение на странице акции «Бессмертный полк»

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя поселка Роза. Южноуралец, разместивший на странице акции «Бессмертный полк» фото нацистского преступника, предстанет перед судом по обвинению в реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, 5 мая 2020 года житель поселка Роза со своего сотового телефона разместил на странице Всероссийской акции «Бессмертный полк» фото нацистского преступника для публикации к 9 Мая, в День Победы в Великой Отечественной войне.

«Действия обвиняемого были направлены на отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах Великой Отечественной войны», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В ходе расследования уголовного дела молодой человек признал свою вину и раскаялся. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

Напомним, еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма расследуется в отношении 29-летнего жителя Челябинской области. По версии следствия, 5 мая 2021 года он разместил фото нацистского преступника на странице акции «Бессмертный полк».