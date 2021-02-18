В Челябинской области за получение взятки задержан полицейский

Сотрудник МВД покрывал экономические преступления

Сотрудники Следственного комитета России по Челябинской области задержали полицейского, подозреваемого в получении взятки в виде недвижимости и превышении должностных полномочий. Сегодня, 18 февраля, об этом сообщили в пресс-службе СКР по Челябинской области.

По версии следствия, до 2012 года обвиняемый получил взятку в виде недвижимости за покровительство местным жителям. Их не привлекали к уголовной ответственности за экономические преступления.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области сотруднику одного из структурных подразделений ГУ МВД России по Челябинской области предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.