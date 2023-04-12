В Челябинской области за первый день рейда выявили 125 нарушений в сфере миграции

В регионе проходит мероприятие «Нелегальный мигрант»

В Челябинской области в первый день оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант» выявили 125 нарушений в сфере миграции, запрещен въезд в Россию 15 иностранцам, а также установлены личности двух челябинцев, которые незаконно прописали в своих квартирах жителей ближнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За день полицейские проверили адреса проживания мигрантов, строительные объекты и стихийные рынки, где они работают, а также хостелы, гостиницы и общежития. По итогам проверок пресечено 65 нарушений правил пребывания на территории России, 56 нарушений в сфере трудовой деятельности и 3 ложных сведения при постановке на миграционный учет.

Также полицейские выявили гражданина ближнего зарубежья, который сменил свои данные, чтобы въехать на территорию России.

«Полицейскими выявлено 9 случаев фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учет и установлен факт незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. Данные противоправные деяния преследуются по закону в соответствии со статьями 322.3 и 322 Уголовного кодекса РФ»,— уточнили в ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении 35-летнего и 33-летнего жителей Челябинска, которые за деньги фиктивно поставили на учет в своих квартирах 5 и 7 иностранцев, при этом не предоставив им жилье.

Судами принято 8 решений об административном выдворении иностранцев с помещением в центр временного содержания.

Всего нарушителям предстоит выплатить штрафы на сумму 140 тысяч рублей.