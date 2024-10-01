В Челябинской области за один день раскрыли 24 преступления в сфере миграции

В регионе проходит второй этап операции «Нелегал»

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Сегодня, 1 октября, сотрудники управления по вопросам миграции совместно с коллегами из регионального УФСБ при силовой поддержке Росгвардии провели рейд на строительных объектах в Ленинском районе Челябинска.

«Пресечено 15 административных правонарушений, в том числе 13 — за незаконное осуществление трудовой деятельности. В отношении двух граждан ближнего зарубежья судом приняты решения о принудительном удалении из страны. Только за первый день оперативно-профилактической операции силовики раскрыли 24 преступления и 127 административных правонарушений в сфере миграции. Уже возбуждено 11 уголовных дел», — рассказали в ГУ МВД по региону.

Для 12 мигрантов въезд в РФ закрыт навсегда.