В Челябинской области за неделю выявили более 300 пьяных водителей

Повторно нарушили правила 40 автомобилистов

В Челябинской области за прошедшую неделю сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности 274 водителя за управление авто в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования. Еще 40 человек задержали за повторное правонарушение, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Нарушителей ждет лишение права управления авто на срок от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 40 водителей. Им может грозить лишение свободы на срок до трех лет.

Также за неделю остановили 199 бесправников за рулем.