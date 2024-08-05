В Челябинской области за неделю поймали почти 300 пьяных водителей

Большинство из них получат штраф в размере 30 тысяч рублей

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции выявили 285 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Из них 43 южноуральца сели пьяными за руль повторно — их может ждать лишение свободы до трех лет. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Большинство водителей отделаются административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на 1,5—2 года. Те, кто был пойман не в первый раз, будут привлечены к уголовной ответственности. Помимо срока их ждет конфискация автомобиля в пользу государства.

Напомним, громкая история с пьяным водителем произошла накануне в Магнитогорске. Мужчина сбил автоинспектора, устроил ДТП на встречке и рисковал жизнью своего 4‑летнего сына, находящегося на пассажирском кресле. Для задержания лихача потребовались силы пяти экипажей ДПС.