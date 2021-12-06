В Челябинской области за неделю четыре человека погибли, провалившись под лед

Спасатели напоминают о правилах безопасности во время зимней рыбалки

За минувшую неделю на водоемах региона погибли четыре человека. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасатели выполнили 20 рейсов за неделю и спасли 13 человек.

Утром в субботу, 4 декабря, на городском пруду Миасса в 500 метрах от берега очевидцы заметили тело человека подо льдом.

«Только при помощи бензопилы и шанцевого инструмента спасателям Миасского отряда удалось деблокировать тело погибшего рыбака из толщи льда и передать его сотрудникам полиции. Время, обстоятельства происшествия и личность пожилого мужчины устанавливаются», — сообщили в ПСС.

На территории Челябинской области находится 6788 водных объектов. Ежегодно жертвами стихии становятся десятки людей — причем не только в жаркую пору, но и зимой.

Ранее Первое областное информагентство рассказывало о правилах безопасности и первой помощи пострадавшим на льду.

В этом году первыми жертвами зимних водоемов стали двое восьмилетних мальчиков. Напомним, трагедия случилась 14 ноября в поселке Бреды. Дети гуляли по реке Сынтасты. По словам местного жителя, неподалеку от берега, в полынье, он увидел человека и сразу же позвонил в экстренные службы. Прибывшие на место ЧП спасатели — сотрудники 57-й пожарно-спасательной части Карталинского пожарно-спасательного отряда — обнаружили тела двух детей на расстоянии трех метров от берега.